Бригинець заявляє, що на його окрузі ОВК незаконно оголосила перерву на добу

Як повідомили УНІАН у прес-службі кандидата, ОВК 217-го округу в Києві незаконно оголосила перерву в роботі комісії на цілу добу. Хоча закон не передбачає жодної перерви в роботі ОВК.

«Я не бачу іншої причини, яка змусила членів ОВК порушити закон, крім бажання сфальсифікувати вибори. Тим паче, що вони поставили під удар сотні людей, які чекають в холі ОВК своєї черги передати протоколи і бюлетені для остаточного оголошення результатів виборів», - заявляє О. Бригинець.

О.Бригинець звернувся до ЦВК з вимогою унеможливити порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України», зокрема ст. 19 і ст. 94 вказаного Закону у зв’язку із свавільно і протиправно оголошеною перервою у роботі ОВК і продовжити засідання комісії, як того вимагає закон.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЦВК, на мажоритарному окрузі №217 з 33.58% голосів лідирує єдиний кандидат від опозиції О.Бригинець. Однак, згідно з даними ЦВК, тут опрацьовано лише 3.79% відсотків протоколів.