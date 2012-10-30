В Одесі вже святкують Ківалов, Труханов і Гриневецький

Як передає кореспондент УНІАН, окружні комісії в Одесі завершили опрацювання протоколів дільничних комісій і надали до Центрвиборчкому остаточні результати голосування.

Згідно з оприлюдненими результатами голосування, за Г.Труханова в Суворовському районі Одеси проголосував 61% виборців, за С.Ківалова в Приморському районі - 56,79%, за С.Гриневецького в Малинівському районі - 32,03%.

Всього на 1,17% менше голосів, ніж за С.Гриневецького було віддано за його конкурента-самовисуванця Геннадія Чекіту.

За даними ОВК, за Г.Труханова проголосували на 44,94% більше одеситів, ніж за його основного суперника від ВО «Батьківщина» Олександра Сомова, а за С.Ківалова - на 31,75%, ніж за представника опозиції Володимира Усова, який також балотувався в Приморському районі.