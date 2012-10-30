УДАР вимагає кримінальні справи за фальсифікації на Донеччині

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького обласного штабу партії «УДАР».

Згідно з повідомленням, партія «УДАР» сьогодні подала заяву до обласної прокуратури й Головного управління МВС України в Донецькій області про порушення кримінальної справи за фактом масових і системних фальсифікацій у процесі голосування й при визначенні результатів голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня в Донецькій області.

У поданій заяві викладено те, що в Донецькій області здійснювалися масові фальсифікації, які суттєво вплинули на результати волевиявлення виборців: протиправні й фактично злочинні дії, зокрема, здійснювалися шляхом вкидання додаткових виборчих бюлетенів, видалення або недопуску у виборчі комісії спостерігачів, суб'єктів виборчого процесу й журналістів, переписування протоколів про результати підрахунку голосів і внесення в них свідомо неправдивих відомостей, чому є фото- й відеосвідчення.

Також керівник Донецького обласного виборчого штабу партії «УДАР» Єгор Фірсов заявив, що «необхідно примусити правоохоронні органи розслідувати й визначити «центр фальсифікацій» у Донецькій області, щоб назавжди припинити його діяльність».

«Парламентські вибори 2012 у Донецькій області відбулися не за українськими законами, а за «донецькими поняттями», - зазначив Є.Фірсов.

У прес-службі також підкреслили, що зараз партія «УДАР» в Донецькій області збирає всю документацію й готує позови до суду, щоб законно оскаржити результати виборів.