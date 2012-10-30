Тягнибок обіцяє членам виборчкому пікети під квартирами

Про це він заявив біля будівлі, де засідає окружком.

Перед цим Тягнибок зайшов на засідання ОВК, де заявив членам комісії, що вони будуть сидіти за фальсифікації, а "Свобода" пікетуватиме їхні квартири.

"Вам ще жити в цьому місті", - вигукнув він.

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"На комісії у Деснянському районі зараз злапали тих фальсифікаторів. Вони повинні знати, що якщо вони думають, що їхні дії будуть безкарними, то вони глибоко помиляються. На Троєщині вже прийшли слідчі, і одна член комісії сховалася в туалеті, один з вікна десь втікав", - цитує Українська правда.

"Свобода матиме під 40 депутатів. Ми проконтролюємо, щоб ті справи були доведені до завершення. І вони всі будуть сидіти", - наголосив Тягнибок.

На зауваження про те, що його слова "Вам ще жити в цьому місті" фактично можуть бути розцінені як погрози, лідер партії відповів: "Мене не цікавить, як вони розцінять... Ми будемо проводити публічні пікети їхніх квартир, щоб всі люди знали, що в цих квартирах живуть фальсифікатори. Я їх попередив, що їм жити в цьому місті".

"Завтра ми починаємо пікети "Епіцентру", і ми будемо повідомляти людям, щоб вони знали, що вони купують товари в жуликів, бандитів і фальсифікаторів виборів", - додав лідер ВО "Свобода".