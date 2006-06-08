Розпочалася зустріч представників БЮТ, Нашої України і Соцпартії

Розпочалася зустріч представників Блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна» та Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, БЮТ представляють Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ та Микола ТОМЕНКО, «Нашу Україну» - Роман ЗВАРИЧ, Петро ПОРОШЕНКО та Анатолій КІНАХ, СПУ – Олександр МОРОЗ, Йосип ВІНСЬКИЙ та Василь ЦУШКО.

Перед зустріччю О.ТУРЧИНОВ зазначив, що кадрові питання мають бути розглянуті разом із програмними цілями майбутньої коаліції.

Відповідаючи на запитання, чи наполягатиме СПУ на тому, щоб посаду голови Верховної Ради України отримали соціалісти, О.МОРОЗ зауважив, що у березні, після виборів «Наша Україна» відмовилася від посади спікера ВР. За його словами, для соціалістів важливою є не стільки сама посада, скільки питання балансу влади.

Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах-2006 перше місце зайняла Партія регіонів, за яку проголосувала майже третина виборців. Однак, переговори про створення коаліції проводять три політичні сили – Блок Юлії Тимошенко (друге місце на виборах), “Наша Україна” (третє) і Соціалістична партія України (четверте).

Відповідно, БЮТ претендує на посаду прем’єр-міністра, а посаду голови ВР пропонує віддати СПУ. Натомість “Наша Україна” наполягає, що, за результатами виборів, саме її представник має очолити парламент.

Через ці розбіжності коаліції досі не створено, а в роботі нової ВР, яка не працювала два тижні, знову оголошено перерву – до 14 червня.

7 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО порекомендував учасникам коаліційних переговорів при розподілі сфер впливу керуватися результатами парламентських виборів.