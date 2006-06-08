Кушнарьов у Феодосії перевіряє, чи правильно харчуються пікетувальники

До Криму прибула група народних депутатів України від Партії регіонів у складі більш як 20 осіб на чолі з заступником лідера парламентської фракції цієї партії Євгеном КУШНАРЬОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ заявив журналістам в аеропорту Сімферополя, що основна мета візиту – «перш за все, сказати величезне спасибі людям за те, що стали на захист української Конституції, за те, що захищають суверенітет нашої держави». За його словами, депутати хочуть переконатися, що «влада не чинить ніяких перешкод людям відстоювати свої права, і попередити, що якщо стосовно людей, які беруть участь у пікетах, будуть здійснені хоча б які дії з обмеження їхніх прав, не кажучи вже про силові дії, винні понесуть жорстоке покарання, і великі начальники рядовими міліціонерами не прикриються».

«Ми хочемо подивитися, чи є у людей можливість харчуватися, відпочивати, одержувати медичну допомогу у разі потреби», – сказав Є.КУШНАРЬОВ. Він наголосив на серйозності ситуації, що склалася, і запевнив у всебічній підтримці від Партії регіонів.

За словами депутата, з Сімферопольського аеропорту делегація відправиться до Феодосії, відвідає порт, проведе мітинг і прес-конференцію і поспілкується з людьми, після чого повернеться до Сімферополя.

«Ми хочемо ще раз показати всю брехливість української влади, яка протягом майже двох тижнів намагалася переконати Україну і світову громадськість у тому, що до нас прибули мирні будівничі з будівельними вантажами, а вчора Посольство США в Україні офіційно оприлюднило список і перелік військової техніки і озброєння, які знаходяться в цих контейнерах, – від пістолетів до ракетно-зенітних комплексів. Ми хочемо отримати гарантії, що після того, як ми доб`ємося припинення цієї військової інтервенції на територію України, впродовж не більше одного дня все це має бути негайно звідси вивезено», – наголосив Є.КУШНАРЬОВ.

До складу делегації, зокрема, ввійшли депутати Валерій ГОРБАЛЬ, Святослав ПІСКУН, Василь КИСЕЛЬОВ, Віталій ХОМУТИННІК, Борис ДЕЙЧ, а також депутати Верховної Ради Криму Нестор ШУФРИЧ і Дмитро ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня жителі Феодосії заблокували порт, куди зайшов американський корабель. На борту корабля - спецтехніка і устаткування, підготовлені для вдосконалення тренувальної бази Старокримського полігону Військово-морських сил України. За інформацією ВМС, американці мають намір побудувати декілька ангарів для мешкання учасників міжнародних навчань «Сі Бриз-2006», запланованих на липень-серпень.

7 червня начальник Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО заявив, що правоохоронні органи мають намір припинити різні прояви порушень громадського порядку пікетниками у Феодосії. За його словами, порушено кримінальну справу стосовно учасників пікету за статтею 293 Кримінального кодексу України (групове порушення громадського порядку), а також складено 27 адміністративних протоколів, які направлені на розгляд до суду.

За повідомленням Посольства США в Україні, торгове вантажне судно “Едвантидж” доставило до Феодосії 27 травня і вивантажило будівельні матеріали і устаткування для робіт у Старому Криму, зокрема важкі будівельні машини, такі як бульдозери і грейдери. Відповідно до вимог американського державного агентства з безпеки праці до маркування, деякі з цих контейнерів були позначені написами “токсично”. У цих контейнерах були запасні акумулятори для транспортних засобів, масла і фарби, тобто речовини, які за умови правильного поводження не є небезпечними. Але таке маркування необхідне, щоб вантажники обережно поводилися з контейнерами. Були привезені також декілька порожніх контейнерів, які планується використовувати для упаковки інструментів і матеріалів, які американські будівничі збираються залишити українським військовим після закінчення робіт.

“Едвантидж” також доставив матеріали, які мають бути використані на навчаннях “Сі Бриз” або у зв`язку з цими навчаннями, зокрема медичні матеріали, а також стрілецьку зброю і легкі озброєння, включаючи міномети, димові шашки, освітлювальні ракети, переносні ракетні комплекси, 50-мм кулемет, вибухові пристрої, які використовуються при підготовці флотських аквалангістів, і заряди до зброї. Такі озброєння звичайно використовуються під час навчань силами країн-учасниць. Зброя строго контролюватиметься і використовуватиметься лише у зв`язку з узгодженими спільними навчаннями і з дотриманням правил безпеки.