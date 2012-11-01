Батьківщина просить Порошенка допомогти у вінницькому окрузі

Об’єднана опозиція «Батьківщина» звертається до міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка із закликом звернутися до кандидата у народні депутати у вінницькому окрузі № 11 Олександра Домбровського з наполегливим проханням зупинити будь-які фальсифікації у цьому окрузі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

«Нам відомо про те, що Петро Порошенко неодноразово заявляв про свою рішучу підтримку у проведенні чесних і відкритих виборів в Україні. Саме тому ми сподіваємося, що міністр звернеться до кандидата Олександра Домбровського як до людини, яка протягом виборчої кампанії на зустрічах з виборцями називала Петра Олексійовича своїм близьким соратником», - зазначають у «Батьківщині».

Як відомо, П.Порошенко як самовисуванець балотувався до Верховної Ради в окрузі № 12 (Вінниця). Він став переможцем, набравши 71,52% голосів виборців.

Як повідомляв УНІАН, сам П. Порошенко вчора виступив із заявою, що він стурбований затримками у підрахунку голосів у низці округів України, зокрема Вінниччини.

«Особливо мене турбує те, що на деяких мажоритарних округах ОВК до сих пір не оголосило ім’я переможця. Це стосується Київщини, Житомирщини, Волині та на жаль - моєї рідної Вінниччини», - зазначив міністр.