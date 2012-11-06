Литвин каже, що ЦВК не мала права призначати перевибори
11:10, 06 листопада 2012Політика
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ЦВК не мала права ухвалювати постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів у низці округів.
Литвин каже, що рішення не відповідає закону
Про це сказав на засіданні парламенту у вівторок спікер Володимир Литвин.
"ЦВК прийняла постанову, яка абсолютно не кореспондується з чинним законом про вибори і з повноваженнями ЦВК", - цитує Литвина Українська правда.
Як повідомляв УНІАН, вчора ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановлення достовірних результатів виборів в одномандатних округах 94, 132, 194, 197, 223.
ЦВК пропонує звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення стосовно проведення повторних виборів у цих округах
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