Литвин каже, що ЦВК не мала права призначати перевибори

Про це сказав на засіданні парламенту у вівторок спікер Володимир Литвин.

"ЦВК прийняла постанову, яка абсолютно не кореспондується з чинним законом про вибори і з повноваженнями ЦВК", - цитує Литвина Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, вчора ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановлення достовірних результатів виборів в одномандатних округах 94, 132, 194, 197, 223.

ЦВК пропонує звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення стосовно проведення повторних виборів у цих округах