Яценюк: ТСК навіть не почне працювати, бо цей парламент вже помер

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні під час пленарного засідання, коментуючи відмову опозиції голосувати за відповідну постанову.

А.Яценюк наголосив, що ухвалення відповідної постанови спрямоване на те, аби «заговорити» відповідну проблему. «Зрозуміло, що голова парламенту Литвин і провладна більшість перелякалися переліку конкретних прізвищ, які фальшували вибори», - додав він.

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А.Яценюк зауважив, що «ця слідча комісія навіть не почне працювати, оскільки цей парламент вже фактично помер».

Він переконаний, що влада цією постановою вирішила показати, що вона начебто буде боротися з тими фальсифікаціями, які вона ж і робила.