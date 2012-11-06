ПР відрядила до виборчої ТСК чотирьох «достойників»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що від фракції ПР до Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин встановлення результатів виборів народних депутатів України в деяких одномандатних виборчих округах увійдуть Вадим Колесніченко, Владислав Лук’янов, Дмитро Шпенов, Володимир Олійник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що поки що не відомо, хто очолюватиме цю комісію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, Верховна Рада прийняла постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин встановлення результатів виборів народних депутатів України в деяких одномандатних виборчих округах».

За це рішення голосували фракції Партії регіонів, Народної партії, КПУ і група «Реформи заради майбутнього».

Як повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин, постановою передбачено запропонувати головам фракцій і групи до 7 листопада подати пропозиції щодо кількісного і персонального складу ТСК.

Також постановою рекомендується Генеральній прокуратурі України провести перевірку правомірності залучення працівників правоохоронних органів для підтримки правопорядку в окремих дільничних і окружних виборчих комісіях в день голосування і в період підрахунку підсумків голосування. ГПУ також має перевірити правомірність дій правоохоронних органів.

Постановою також доручено Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України перевірити дотримання присяги суддями при ухваленні рішень під час виборчої кампанії.

Центрвиборчкому доручено повторно, відповідно до повноважень ЦВК і закону про вибори народних депутатів, вивчити матеріали щодо встановлення результатів чергових виборів народних депутатів у так званих «проблемних» одномандатних округах.

Також передбачено, що Генпрокуратура, Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України і ЦВК мають надати попередню інформацію з цих питань Верховній Раді до 9 листопада.

Голосування за постанову відбувалося під вигуки опозиційних депутатів про те, що їм не дають слова.