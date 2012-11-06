Засідання ОВК №184 не може розпочатися через бойкот

Засідання ОВК №184 (Нова Каховка) щодо розгляду факсограми ЦВК про перегляд підсумкового протоколу по одномандатному округу, в якому були виявлені масові неспівпадіння і неточності, не може розпочатися через бойкот представників від ПР та відсутність голови комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кандидата в народні депутати по цьому округу Івана Вінника.

Як йдеться в повідомленні, «о 13.30 секретар ОВК звернулася до ЦВК з проханням дати пояснення щодо подальших дій, оскільки час для виправлення підсумкового протоколу виділений до 8 листопада. На даний момент присутні на засіданні члени ОВК готують лист до Центрвиборчкому з проханням замінити голову комісії і скоротити кількість членів ОВК з 18 до 12 осіб, тому що з різних причин 6 членів ОВК залишили місто Нова Каховка. Голова ОВК Микола Григорець в даний момент знаходиться в лікарні і приходити на засідання ОВК не збирається».

Водночас, зазначається в повідомленні, у Новій Каховці, біля мерії, де знаходиться приміщення ОВК, відбувається мітинг на підтримку опозиційного кандидата І.Вінника, проти якого були застосовані фальсифікації.

Як повідомляв УНІАН, за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій у виборчому окрузі № 184 (центр у Новій Каховці) переміг представник Партії регіонів, підприємець, депутат облради М.Дмитрук, який набрав 19,97% голосів. На другому місці - самовисуванець І.Вінник, за якого проголосували 19,86% виборців. Розрив між кандидатами становив 98 голосів.

30 жовтня, у зв'язку зі скаргою І.Вінника, ОВК № 184 ухвалила рішення перерахувати бюлетені на трьох дільницях у Бериславському районі.

Проте перерахунок бюлетенів розпочався в ОВК лише пізно вночі.

Під час перерахунку у пачці бюлетенів за М.Дмитрука члени ОВК знайшли бюлетені за інших кандидатів.

Після перерахунку розрив між М.Дмитруком і І.Вінником скоротився до 86 голосів.

31 жовтня окружна виборча комісія №184 проголосувала за затвердження протоколу про результати виборів по даному округу. У документі зазначається, що переможцем в окрузі визнано представника Партії регіонів М.Дмитрука. Проте вказаний документ підтримали лише 9 з 18-ти членів комісії, що робить це рішення нелегітимним.

2 листопада Центральна виборча комісія прийняла документи від окружної виборчої комісії №184.

За даними ЦВК, у виборчому окрузі №184 (Нова Каховка, Херсонська область) Партію регіонів підтримали 29,93% виборців, "Батьківщину" – 23,70%, "УДАР" – 11,43%, КПУ – 23,25%, ВО "Свобода" – 4,46%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів М.Дмитрук – 19,96% голосів виборців. За даними ЦВК, протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.