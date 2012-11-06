ЦВК оголосила офіційні результати у 22 одномандатних округах

Центральна виборча комісія визнала обраними 22 народних депутатів, які перемогли у одномандатних виборчих округах №№ 24, 25, 27, 29, 31, 33, 36 (Дніпропетровська область), №45, 57 (Донецька область), № 69 (Закарпатська область), №№74, 79 (Запорізька область), №№105, 106, 107, 109, 111, 112, 113 (Луганська область), № 146 (Полтавська область), № 200 (Черкаська область) та № 214 (Київ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

На тему: ВР рекомендувала ЦВК провести повторні вибори в 5 округах

Таким чином, визнані обраними Яків Безбах (округ № 24, самовисування), Ігор Циркін (округ № 25, Партія регіонів), Олександр Момот (округ № 27, Партія регіонів), Віктор Бутківський (округ № 29, Партія регіонів), Костянтин Гузенко (округ № 30, Партія регіонів), Костянтин Павлов (округ № 31, Партія регіонів), Вячеслав Задорожний (округ № 33, Партія регіонів), Артур Мартовицький (округ № 36, Партія регіонів).

Депутатський мандат також отримають Юхим Звягільський (округ № 45, Партія регіонів) та Сергій Матвієнков (округ № 57, Партія регіонів).

ЦВК визнала обраними народними депутатами Віктора Балогу (округ № 69, Єдиний центр), Ярослава Сухого (округ № 74, Партія регіонів), Володимира Бандурова (округ №79, Партія регіонів), Сергія Горохова (округ №105, Партія регіонів), Олексія Кунченка (округ №106, Партія регіонів), Сергія Дунаєва (округ № 107, Партія регіонів), Володимира Медяника (округ № 109, Партія регіонів), Олександра Коваля (округ №111, Партія регіонів), Юлія Іоффе (округ №112, Партія регіонів) та Віктора Тихонова (округ №113, Партія регіонів).

Депутатський мандат після реєстрації також отримають Юрій Шаповалов (округ №146, самовисування), Антон Яценко (округ №200, Партія регіонів) та Віктор Чумак (округ №214, партія "УДАР").

Всі ці дані внесені до загального протоколу Центральної виборчої комісії про результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня.