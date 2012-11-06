Льовочкін каже, що соцмережі передчасно відправили його у відставку

18:13, 06 листопада 2012
Політика
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Глава АП спростовує чутки, які поширилися соцмережами.

Сергій Льовочкін

Глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін спростовує чутки про свою відставку, які поширилися сьогодні в українських соціальних мережах.

"Відповім словами Марка Твена - чутки про мою відставку надто передчасні", - сказав він у коментарі "Українській правді".

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