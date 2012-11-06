Льовочкін каже, що соцмережі передчасно відправили його у відставку
18:13, 06 листопада 2012Політика
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Глава АП спростовує чутки, які поширилися соцмережами.
Льовочкін прокоментував сплеск чуток
Глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін спростовує чутки про свою відставку, які поширилися сьогодні в українських соціальних мережах.
"Відповім словами Марка Твена - чутки про мою відставку надто передчасні", - сказав він у коментарі "Українській правді".
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