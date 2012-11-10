Дружина Луценка викрила тюремників у прослуховуванні

Дружина та захисник екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина спростовує інформацію пенітенціарної служби про відмову від побачення з чоловіком через концерт Валерія Меладзе.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

І.Луценко звернулася до керівника Державної пенітенціарної служби України Олександра Лісіцкова із закликом зайнятися роботою, а «не тиражуванням брехні та дурниць».

«Повідомляю вам та вашим підлеглим, що на концерт Валерія Меладзе у п’ятницю, 9 листопада, я не ходила і навіть не збиралася. Також заявляю, що не маю звички обговорювати своє приватне життя та плани з чужими людьми, а особливо – із працівниками Менської колонії», - наголосила вона.

«Так, розмова про концерт В.Меладзе була, але із моїм чоловіком по телефону. Отже, пенітенціарна служба у бажанні виправдатися вчергове прокололася, а саме своєю заявою про те, що я нібито поспішала замість побачення із чоловіком на концерт Меладзе, підтвердила факт прослуховування телефонних розмов ув’язнених Менської ВК №91», - наголосила І.Луценко.

Вона зазначила, що на 20 листопада призначено засідання Апеляційного суду Києва з розгляд позову Ю.Луценка щодо рішення Печерського райсуду у другій кримінальній справі.

«Відповідно про участь у судовому засіданні вже повідомили представники багатьох іноземних посольств та міжнародних інституцій. На судовому засіданні також будуть присутні і керівники місії Європарламенту по спостереженню за судовими процесами на опозиційними лідерами П.Кокс та О.Квасневський», - наголосила захисник І.Луценка.

«Саме місія ЄП просила надати додаткові матеріали щодо судових процесів, а також ряд документів за особистим підписом Ю.Луценка. Ці матеріали на 18.00 мали бути перекладені та сформовані в окрему теку і передані представникам місії ЄП. Про це напевно знав і перший заступник начальника колонії В.Пармінський, який затягував час у розмові зі мною, відмовляючи у побаченні із чоловіком. Адже прослуховування телефонних розмов Луценка вони ведуть чітко», - заявила І.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада І.Луценко заявила, що її не допускають у Менську колонію для побачення з чоловіком і передачі юридичних документів.

Після цього Державна пенітенціарна служба України заявила, що керівництво Менської колонії рекомендувало дружині екс-міністра скористатись правом на побачення з чоловіком у відведений для цього час.

«Її висловлювання про заборону провести побачення із засудженим не відповідають дійсності. Керівництвом установи їй було роз’яснено, що побачення засуджених зі своїми адвокатами та захисниками надається у неробочий для засуджених час. У зв’язку з цим, І.Луценко було рекомендовано зачекати та розпочати побачення о16:00. На що вона не погодилась та від’їхала з установи. Зі слів чергового співробітника установи, який проводив бесіду з І.Луценко, стало відомо, що мотивувала вона відмову чекати тим, що може спізнитися на концерт В. Меладзе», - йдеться в повідомленні ДПтС.