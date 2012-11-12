Заарештовану заступницю голови виборчого штабу хочуть перевезти з Миколаєва до Києва
Заарештовану заступницю керівника виборчого штабу кандидата у народні депутати від «Батьківщини» по 132-му округу Аркадія Корнацького Людмилу Нікіткіну хочуть транспортувати з Миколаєва до Києва, щоб вже зранку у Шевченківському райсуді розглянути порушену проти неї кримінальну справу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», про це заявив керівник штабу кандидата у депутати Ігор Пилипчук.
Він назвав кримінальні справи проти Л.Нікіткіної політичною розправою над самим А.Корнацьким.
За словами І.Пилипчука, у Л.Нікіткіної зараз загострення ішемічної хвороби серця і лікарі наполягають на її терміновому повноцінному лікуванні у стаціонарних умовах, «але влада її тримає, як заручницю».
Водночас, за його словами, слідчі прокуратури наполягають на терміновому переведенні Л.Нікіткіної з медичного закладу пенітенціарної установи до камери СІЗО та вимагають скоротити термін ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня Центральний райсуд Миколаєва виніс рішення про арешт Л.Нікіткіної. В «Батьківщині» назвали такі дії влади переслідуванням і політичними репресіями кандидата від опозиції.