Заарештовану заступницю голови виборчого штабу хочуть перевезти з Миколаєва до Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», про це заявив керівник штабу кандидата у депутати Ігор Пилипчук.

Він назвав кримінальні справи проти Л.Нікіткіної політичною розправою над самим А.Корнацьким.

За словами І.Пилипчука, у Л.Нікіткіної зараз загострення ішемічної хвороби серця і лікарі наполягають на її терміновому повноцінному лікуванні у стаціонарних умовах, «але влада її тримає, як заручницю».

Водночас, за його словами, слідчі прокуратури наполягають на терміновому переведенні Л.Нікіткіної з медичного закладу пенітенціарної установи до камери СІЗО та вимагають скоротити термін ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Центральний райсуд Миколаєва виніс рішення про арешт Л.Нікіткіної. В «Батьківщині» назвали такі дії влади переслідуванням і політичними репресіями кандидата від опозиції.