"Свобода" заявляє, що проведе марш всупереч забороні
Харківській облорганізації партії "Свобода" заборонили проведення запланованого на 16 листопада маршу проти нелегальної міграції.
Відповідне рішення ухвалив Харківський окружний адмінсуд, задовольнивши адміністративний позов Харківської міськради до облорганізації партії.
12 листопада Харківська міськрада під час засідання погоджувальної комісії вирішила не допустити проведення маршу і мітингу після нього, під час якого передбачалося представити програму протидії нелегальній міграції, розроблену "Свободою".
Міськрада мотивувала заборону проведенням ремонтних робіт по вулиці Сумській, яка знаходиться в декількох кілометрах від місця проведення заходу.
"У міськраді заявили, що проведення маршу "перешкодить руху транспорту", - цитує Українська правда.
Водночас, як зазначає "Свобода" 7 листопада Компартія провела марш по вулиці Сумській, незважаючи на її ремонт у двох місцях.
"Жоден марш проти нелегальної міграції, ініційований "Свободою", починаючи з 2009 року, не відбувався без попередньої судової тяганини", - підкреслюється в заяві.
"Свобода" заявляє про намір всупереч даним перешкодам провести марш і мітинг.