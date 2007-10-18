Микола Вересень запросить до розмови лідера фракції БЮТ у Київраді Тетяну Меліхову

Сьогодні , 18 жовтня, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Тетяна МЕЛІХОВА - лідер фракції БЮТ у Київраді,секретар постійної комісії Київради з питань торгівлі, громадського харчування та послуг. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 19 жовтня о 18.40.