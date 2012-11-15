Експерти порахували: ПР заплатила за голос виборця в 100 разів дорожче, ніж Тягнибок

У Центрвиборчкомі завершили прийом звітів про використання виборчих фондів партіями-учасницями виборів.

Як з'ясувалося, деякі партії, які були присутні в списку, зовсім не вели агітацію, - пише «Комерсант-Україна».

З політичних сил, які подолали 5-відсотковий бар'єр, першою про витрати відзвітувала партія Олега Тягнибока.

ВО «Свобода» залучила у свій виборчий фонд рівно 23 млн 200 тис. грн і витратила все до копійки.

«На рекламу, як правило, витрачаються круглі суми, і ми змушені були підтягувати фонд під вартість кампанії. Гроші в наш фонд надходили з двох джерел - їх склали пожертви громадян і цільові перерахування з партійної каси. Тому коли побачили, що зібраних коштів не вистачає, перерахували відсутню суму з рахунку партії », - розповів член політради «Свободи» Юрій Сиротюк, який підписав подану в ЦВК відомість.

Докладні дані партійних витрат «Свободи» дозволяють припустити, що партія коригувала звітність, домагаючись рівної підсумкової цифри - витрати за окремими статтями не були округлені. Зокрема, на «використання ЗМІ» - найбільшу витратну статтю - партія витратила 17 млн ​​390 тис. 446 грн 64 копійки.

Враховуючи, що за підсумками підрахунку голосів партія «Свобода» отримала підтримку 2 129 933 виборців, вартість одного голосу склала лише 10 грн 89 копійок. З таким показником партія Тягнибока за підсумками парламентських виборів 2012 року може стати найбільш економною серед усіх політичних сил, які подолали 5-відсотковий виборчий бар'єр.

Партія регіонів, яка зайняла перше місце, за експертною оцінкою голови Асоціації зовнішньої реклами Артема Біденка, витратила на кампанію близько $ 850 млн, що становить понад 1100 грн в перерахунку на один голос. Втім, офіційно партії часто декларують набагато менші витрати.

Цікаво, що інші учасники виборів, звіти яких є в розпорядженні видання, показали суми з точністю до копійок. Наприклад, партія "Собор", яка зійшла з перегонів витратила на рекламу в ЗМІ 34 тис. 805 грн 56 копійок.

Досить недорогу кампанію задекларувала Радикальна партія Олега Ляшка, яка отримала восьме місце і результат в 1,08%. Його партія відзвітувала про витрачання трохи менше 6 млн грн, що становить майже 27 грн за голос.

Але найбільш економною виявилася партія "Україна майбутнього". Ця політична сила не витратила на агітацію ні копійки і навіть не починала наповнювати свій передвиборчий фонд, проте зуміла зайняти 15-е місце з 21, набравши 0,18%, або 37 909 голосів виборців.

Як відомо, останнім, 21-е місце на виборах зайняла Ліберальна партія, що набрала 0,07% голосів. Тим часом партійці запевнили ЦВК, що вели агітацію і витратили на неї всі 232 тис. 392 грн, зібрані у виборчий фонд.