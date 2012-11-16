Азаров у В'єтнамі «жартома» узяв на уряд зобов'язання

10:31, 16 листопада 2012
Політика
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Україна планує активізувати переговори за угодами про ЗВТ і захист інвестицій із В'єтнамом.

Микола Азаров

Україна активізує переговори за угодами про зону вільної торгівлі та про захист інвестицій із Соціалістичною Республікою В'єтнам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров журналістам після зустрічі зі своїм в'єтнамським колегою Нгуєн Тан Зунгом у Ханої.

”Хочу підтвердити, що ми домовилися активізувати переговори з укладення угод про зону вільної торгівлі та про захист інвестицій, і українська сторона бере на себе зобов'язання дуже конструктивно підійти до проведення цих переговорів. Це важливі документи”, - сказав М.Азаров.

"Ми (з прем'єр-міністром В'єтнаму - УНІАН), так може бути, жартома, взяли на себе зобов'язання впродовж року завершити ці переговори. Але тут якісь брати на себе зобов'язання щодо термінів достатньо важко, тому що, як підуть переговори", - сказав М.Азаров.

Також він відзначив, що запросив свого в'єтнамський колегу відвідати з візитом Україну і до цього візиту підготувати угоду про ЗВТ.

"Він моє запрошення прийняв і сказав, що як тільки угода буде готова, я із задоволенням приїду і ми підпише цю угоду", - відзначив М.Азаров.

Глава уряду також повідомив, що Україна і В'єтнам створять робочі групи з підготовки угоди про захист інвестицій.

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