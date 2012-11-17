Мати Мазурка на кладовищі заявила, що ховає чужу дитину

16:33, 17 листопада 2012
Політика
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Підозрюваного у вбивстві охоронців "Каравану" Ярослава Мазурка поховали на Північному кладовищі Києва.

Мазурок Ярослав

Як пише газета "Сегодня", на похоронах "караванського стрільця" були присутні близько десяти його родичів, а також журналістів. Я.Мазурка поховали у відкритій труні.

"Зазначимо, що труну спочатку ніхто не планував відкривати, проте на цьому наполягла матір Мазурка - Галина. За її словами, в морзі було темно, і тому вона не змогла роздивитися тіло", - повідомляє видання.

Газета зазначає, що Г.Мазурок стверджує, що в труні знаходиться не її син. На кладовищі вона заявила, що ховає чужу дитину. В свою чергу Людмила Мазурок – дружина "стрільця" – кілька разів непритомніла, а її донька постійно ридала.

Видання також повідомляє, що поховали Я.Мазурка дуже швидко. Після того, як родичі запалили свічки й тричі прочитали Отче наш, труну з покійним поховали.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року у ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного важко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, й вживаються заходи для його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Ярослав Мазурок.

7 листопада в Києві був знайдений мертвим чоловік, схожий на Я.Мазурка. За попередніми даними міліції, чоловік наклав на себе руки, вистріливши собі в скроню з пістолета. У МВС уточнили, що в одязі самовбивці було знайдено паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків із громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні слідам пальців рук, «вилученим при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».

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