Луценко змалював три сценарії президентської кампанії 2015 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-міністр сказав сьогодні під час виголошення свого «останнього слова» в Апеляційному суді Києва.

«Як людина, що аж ніяк не претендує на президентську булаву, я візьму на себе сміливість вимагати від наших лідерів єдності й однозначно застерегти їх, що без цього президентський свербіж – голі понти і голоси на вітер. Словами Ліни Костенко: «Є боротьба за долю України, все інше – то велике мискоборство», - наголосив Ю.Луценко.

На його переконання, якщо в результат «Батьківщини» врахувати вирішальний особистий вплив лідера партії Юлії Тимошенко, то лідери опозиційних партій – Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок – мають приблизно рівні стартові рейтинги у 12-15%. «Відтак, все залежатиме від їхніх дій у новому парламенті, який стане вирішальним екзаменом їхніх справжніх здібностей та намірів», - вважає екс-міністр.

На думку Ю.Луценка, парламентські вибори показали, що «виборці добре все розуміють у нібито хитромудрих маневрах вітчизняних політиків».

Екс-міністр наголосив, що сьогодні існує лише три сценарії президентської кампанії 2015 року. Перша, на його думку, може бути побудована в стилі 1999 року, коли влада виграла, вивівши в друге коло зручного для себе кандидата, який апріорі не міг перемогти. Друга – в стилі 2009 року, коли в результаті взаємних сварок, війни і злоякісних союзів кожен з демократичних лідерів оголосив себе першим і через це всі стали непрохідні. «І лише третій сценарій єдиного кандидата за прикладом Помаранчевого 2004 року несе перемогу демократичній більшості (а нас таки більшість!)», - вважає Ю.Луценко.

«Тому питання 2013 року – чи виявляться наші опозиційні лідери спроможними дати спільну відповідь на питання про єдиного опозиційного кандидата в Президенти, чи переможе вплив їхніх особистих амбіцій та різних спонсорів і продовжиться безталанне шоу взаємного протистояння. Напевне, Булгаков назвав би це: «розруха у вождях», - зауважив екс-міністр.

Ю.Луценко також закликав українських інтелектуалів вже зараз почати розробку нових підходів побудови відносин між державою та громадянином, державою та бізнесом тощо. «Якщо ми вивчили причину невдачі української Помаранчевої революції і причину успіху грузинської Революції троянд, то маємо зробити висновок: для радикальної зміни країни потрібно починати не з пошуку Лідера, який збере команду і після перемоги, можливо, сформує мету», - наголосив він.

На його переконання, в Україні необхідно змінити правила політики рівно навпаки: спочатку – спільна мета, «яка потім стає поштовхом до самоорганізації більшості демократичних виборців, котрі свідомо наймуть для виконання плану євроремонту відповідного Лідера з командою однодумців».

«Я вірю, що ми зможемо пройти цей шлях. Я відчуваю, що на це є суспільний запит», - зазначив Ю.Луценко.

Довідка УНІАН. 17 серпня 2012 року вироком Печерського районного суду Києва Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування справи про отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

20 листопада Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги на вирок Печерського суду у справі про незаконне стеження.