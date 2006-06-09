СПУ дає НУ шанс створити коаліцію з Регіонами

Тему спікерства не обговорювали на зустрічі представників "Нашої України", БЮТ та СПУ.

Про це заявив лідер СПУ Олександр Мороз в ефірі каналу 1+1.

Водночас він зазначив, що СПУ може претендувати на роль спікера як третя сила, що забезпечила перемогу Віктора Ющенка на виборах 2004 року.

Що стосується закидів, що оголошення перерви в Верховній Раді блокує вирішення важливих питань, Мороз заявив, що таким чином вони дають можливість і Партії регіонів створювати свою коаліцію.

Коментуючи інформацію, що Партія регіонів пропонувала СПУ посаду спікера за створення широкої коаліції, Мороз відповів:

"Бачте, якби ми добивалися посади, ми б легко пішли на цю справу. Ми вважаємо, що повинен бути баланс політичних інтересів".

При цьому він висловив сумнів, що такий баланс можливий с Партією регіонів.

"Ми даємо можливість, ми ж не створюємо якісь політичні умови, якщо хоче "Наша Україна" коаліцію з регіонами - хай створюють, у них є така можливість", - зазначив Мороз.

Українська правда