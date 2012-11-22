Влада Києва та міліція не перешкоджатимуть заходам до річниці Помаранчевої революції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВГО "Коаліція учасників помаранчевої революціі" (КУПР).

«Нещодавно закінчилась робоча нарада у заступника голови КМДА Мазурчака спільно з вищим керівництвом ГУ МВС України в м. Києві. В ході зустрічі було досягнуто певної згоди та визначено позицію міської влади», - йдеться в повідомленні.

За даними КУПР, загалом вирішено, що міська влада не звертатиметься до суду з позовом про заборону проведення заходів, а правоохоронні органи, в свою чергу, погодились не перешкоджати їх проведенню.

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Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, станом на 21 листопада надійшли заявки від чотирьох організацій про намір 22 листопада відзначити масовими заходами річницю Помаранчевої революції та День Свободи.

Зокрема, заявки надійшли від ВГО "Коаліція учасників помаранчевої революції", Комітету визволення політв’язнів, Конгресу українських націоналістів та Громадянського руху «Спільна справа». У заходах заявлено участь 40 тис. осіб.

Як повідомлялося, 30 грудня 2011 року Президент Віктор Янукович своїм указом скасував День Свободи, який із 2005 року відзначався 22 листопада, у день початку Помаранчевої революції.

Водночас В.Янукович ухвалив указ, згідно із яким День Свободи перенесено на інший день, а саме - на 22 січня, коли традиційно відзначався День Соборності на честь проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Згідно із указом, тепер 22 січня держава відзначатиме День Соборності та Свободи України.