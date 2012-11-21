КМДА отримала уже 4 заявки на святкування річниці Помаранчевої революції

В Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Київської міської держадміністрації станом на 21 листопада надійшли заявки від чотирьох організацій про намір 22 листопада відзначити масовими заходами річницю Помаранчевої революції та День Свободи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, заявки надійшли від ВГО "Коаліція учасників помаранчевої революції", Комітету визволення політв’язнів, Конгресу українських націоналістів та Громадянського руху «Спільна справа».

Згідно з заявкою КУПР, відзначення 8-ї річниці Помаранчевої революції передбачено організувати на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик, 2-26, починаючи з 0.00 22 листопада. Заявлено участь 10 тис. осіб. Зазначається, що акція безстрокова.

Комітет визволення політв’язнів поінформував, що 22 листопада з 11.00 до 22.00 організує акції з нагоди відзначення Дня свободи на Майдані Незалежності, а також передбачає похід учасників заходу до Адміністрації Президента, Верховної Ради та Київської міської державної адміністрації. Заявлена кількість учасників акції до 30 тис. осіб.

У заявці Київської міської організації КУН повідомляється про намір провести 22 листопада з 11.00 до 12.00 акцію з нагоди відзначення Дня Cвободи біля Адміністрації Президента. Заявлена кількість учасників акції - 100 осіб.

Громадянський рух «Спільна справа» цього дня з 18.00 до 21.00 на Майдані Незалежності організовує зібрання громадян, присвячене 8-й річниці Помаранчевої революції.

Як повідомлялося, 30 грудня 2011 року Президент Віктор Янукович своїм указом скасував День Свободи, який із 2005 року відзначався 22 листопада, у день початку Помаранчевої революції.

Водночас В.Янукович ухвалив указ, згідно із яким День Свободи перенесено на інший день, а саме - на 22 січня, коли традиційно відзначався День Соборності на честь проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Згідно із указом, тепер 22 січня держава відзначатиме День Соборності та Свободи України.