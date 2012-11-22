Експерт: Те, що у країні діють два КПК – це правове невігластво

Про це в ефірі «5 каналу» заявив старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. Корецького Микола Сірий.

«В історії людства ще не було, щоб в один час, на одній території діяли два процесуальних кодекси. Сьогодні в Україні діють два процесуальні кодекси одночасно. Це невігластво, якого просто собі не можна уявити, яке було відображено в тому 11-му пункті перехідних положень. Цього не може бути в принципі, і реалізувати ці норми не можна буде. І ми побачимо, що з кожним днем ця плутанина буде наростати. Справа в тому, що якщо кодекс набув чинності, то він діє щодо всіх справ, які сьогодні впроваджені, в однаковий спосіб», – заявив М.Сірий.