Клюєв запевняє, що ПР погодиться на персональне голосування депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після засідання підготовчої групи з організації роботи ВР наступного скликання.

«Виходячи з настрою підготовчої групи, який більшість задекларувала, то ми будемо займатися цим питанням», - сказав О.Єфремов.

За його словами, сьогоднішній демарш опозиції був заготовкою, і якби це не сталося на засіданні підготовчої групи, то це б відбулося на першому засіданні Верховної Ради. В той же час О.Єфремов зауважив, що вимогу представників опозиції про ухвалення рішення щодо персонального голосування наразі не можна виконати технологічно.

Під час засідання підготовчої групи інший представник Партії регіонів Андрій Клюєв також заявив про готовність «регіоналів» голосувати за ухвалення рішення щодо персонального голосування.

«Депутати Партії регіонів готові голосувати і цей факт», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішнього засідання підготовчої депутатської групи тривала дискусія між представниками трьох опозиційних політичних сил, які пройшли до парламенту - «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи», та представниками Партії регіонів, КПУ і представниками від самовисуванців.

Опозиція наполягала на тому, щоб на перше засідання нової ВР було винесено першим питання щодо персонального голосування в сесійній залі кожного народного депутата. Вони також наполягали на тому, щоб на сьогоднішньому засіданні підготовчої групи було прийнято рішення щодо необхідності персонального голосування. Але представники більшості наголосили на тому, що таке рішення на засіданні підготовчої групи не може прийматися.

Представник Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Андрій Кожем’якін наголосив на тому, що не можна допустити, щоб у майбутньому парламенті продовжувалося голосування кількох людей за всю сесійну залу. Він додав, що не повинно бути такого, щоб депутатів «як кошенят розводили».