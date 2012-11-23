Адвокат не думає, що суд захоче розглядати справу без Тимошенко

Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк вважає, що його підзахисну не доставлятимуть примусово до суду, а сьогоднішнє засідання у справі про порушення у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» знову перенесуть.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав сам О.Плахотнюк.

«Остання інформація була, що не будуть доставляти. Принаймні півгодини тому не збиралися. Засідання повинне бути перенесене, якщо вони не видумають якесь ноу-хау», - сказав О.Плахотнюк.

Він також додав, що на сьогодні важко навіть припустити, на коли суддя призначить наступне судове засідання.

«Припустити на коли, не можливо. Це жодній логіці не піддається», - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко після того, як була ознайомлена із запрошенням прибути 23 листопада на засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, написала чергову заяву про відмову прибути до суду. За даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, «засуджена зазначила, що наразі вона приймає реабілітаційні процедури у стаціонарному медичному закладі, у зв’язку з чим відмовляється від участі у судовому засіданні».

Керівництво Качанівської виправної колонії проінформувало Київський районний суд Харкова про подання Ю.Тимошенко цієї заяви.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.