Москаль думає, що новий КПК повернеться Януковичу бумерангом

Пересічний українець стане заручником нового Кримінально-процесуального кодексу.

Про це в інтерв’ю Gazeta.ua сказав народний депутат Геннадій Москаль, коментуючи введення в дію нового Кримінально-процесуального кодексу.

За словами парламентаря, новий КПК вводить таку систему, що суди та правоохоронні органи будуть завалені справами різного ґатунку, а пріоритети серед них виставлено не буде, як це було раніше.

"Кожна людина може стати заручником нового КПК, якщо вона чимось не сподобалася владі чи начальнику міліції, чи його заступнику, чи прокурору і т.д. Люди стануть заручником судів", - підкреслив він.

Нардеп переконаний: від нового КПК влада тільки програє, оскільки вже через кілька місяців і правоохоронці, і співробітники судової системи, і звичайні громадяни зрозуміють, що цей кодекс не може працювати в українських реаліях і тільки погіршує життя.

"Питання стояло в одному, чи буде новим КПК захищений "маленький українець", бо начебто для цього і робилося. Але саме про простого українця у кодексі сказано два рядочки, - підкреслив він. - Від цього, я думаю, влада програє, а не виграє. Бо абсолютно критика цього кодексу не буде зараз, вона буде через 3-4 місяці. Це буде загально-національна критика, коли кодекс почне набирати обертів".

Москаль вважає, що у необхідності такого поспішного введення КПК президента переконали, але скоро він сам зрозуміє, що це помилка.

"Влада говорила про КПК як про своє досягнення, бо не було інших реформ у державі і, відповідно, не було про що більше говорити. І в цьому переконали президента, - зазначив він. - Президент був найбільшим лобістом цього законопроекту. Та через три-чотири місяці він отримає бумеранг і почне робити "розборки" у своєму оточенні".

Новий Кримінально-процесуальний кодекс набув чинності 20 листопада.