Власенко: новий КПК перетворив Україну на поліцейську державу

"Я вважаю, що новий Кримінально-процесуальний кодекс від сьогоднішнього дня фактично перетворив Україну на поліцейську державу", - зазначив він.

"Раніше, по-перше, людина мала знати заздалегідь, що проти неї порушено кримінальну справу. З моменту пред’явлення обвинувачення або затримання, вона мала право на послуги адвоката. З моменту того, як вона ставала свідком, вона мала право на адвоката", - нагадав захисник Юлії Тимошенко.

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"Якщо проводився обшук, він, по-перше, проводився у присутності власника житла... Зараз житло можна обшукувати і проникати в нього таємно... Ви зараз сидите тут, а у вас в квартирі йде обшук. І ви про це не знаєте", - зазначив він, додавши, що оскаржити такий обшук не вдасться.

"Стаття 274 "Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження". Це означає, що вашу кров, ваші зразки ДНК, відбитки пальців можна отримати негласно і використовувати, як докази у кримінальній справі. Ви про це навіть знати не будете. От абсурд", - розповів депутат.

"Можна встановлювати аудіо- та відеоспостереження. Зокрема, стаття 270 "Аудіо та відео контроль місця". Здійснюється шляхом таємного відеозапису всередині публічно доступних місць без відома їх власника або присутніх людей", - процитував він новий КПК.

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"Дуже страшна річ - це стаття 97-ма цього кодексу - показання з чужих слів. Я це називаю - мерці починають говорити. Цитую частину першу: "Показаннями з чужих слів є висловлювання здійснені в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи, - вказав Власенко... - Наприклад, Власенко говорить, що він чув від Петренка, як Петренко чув від Михайленка, що 10 років назад Мустафа вбив людину. І це є доказом у кримінальній справі", - цитує Українська правда.