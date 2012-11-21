Регіонал: новий КПК схвалила Європа, а думка Власенка нікого не хвилює

Про це він заявив, коментуючи набуття чинності новим КПК і критику цього документа з боку деяких опозиційних політиків.

«Новий КПК схвалила Європа, і те, що з цього приводу думає Сергій Власенко, нікого не хвилює. Над ним працювали найкращі фахівці нашої держави, практики і теоретики, у тому числі й народні депутати. ПАРЄ також озвучила свої позитивні висновки стосовно цього документа», - заявив В.Бондик.

«Відповідно, коли країна йде упевненими і зваженими кроками реформування кримінальної юстиції, заздрість і неспроможність окремих політичних функціонерів виливається в таку необгрунтовану критику. Не кожна європейська країна має такі важелі гуманізації судочинства, які сьогодні ухвалили і упроваджуємо ми», - підкреслив депутат.

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«А коли людина, якої не мала жодного відношення до підготовки КПК, не була зацікавлена у цьому, хоча і мала можливість у статусі народного депутата працювати над документом, тепер починає лити бруд на нього, це називається некомпетентністю і поверхневістю. Якщо С.Власенко береться трактувати норми нового КПК, то хай хоча б озвучує їх у тому вигляді, як вони там виписані, а не вигадує власні страшилки», - заявив В.Бондик.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала опозиційні політичні сили поставити у Верховній Раді питання про скасування дії нового Кримінального процесуального кодексу, який набуває чинності 20 листопада.

Про це повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат С.Власенко.

За його словами, цим КПК «юридично завершено формування в Україні поліцейської держави». «Цей кодекс – це насправді суцільне порушення Конституції і цей кодекс насправді суцільне порушення прав громадян», - сказав С.Власенко.

«Юлія Володимирівна попросила мене сьогодні оголосити її заклик до всіх опозиційних сил в парламенті: одним із перших питань роботи цього парламенту поставити питання про скасування дії цього інструмента створення поліцейської держави, який влада називає прогресивним Кримінальним процесуальним кодексом», - підкреслив він.

За словами захисника, відповідно до норм нового КПК, особа, стосовно якої порушується кримінальна справа, не ставиться до відома про це. «Ви можете навіть не знати, що проти вас порушено кримінальну справу», - наголосив С.Власенко.

Захисник зазначив, що глава 21 КПК «Негласні слідчі розшукові дії» передбачає можливість негласного контролювання громадян аудіо- та відеоспособом, накладання арешту на кореспонденцію, виїмку кореспонденції без судових рішень, знімання інформації з транспортних і телекомунікаційних мереж, знімання і збереження інформації з електронних інформаційних систем. Він наголосив, що за новим КПК слідчий також має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інші володіння особи шляхом таємного проникнення у них.

«Тобто, не порушуючи кримінальної справи, вашу квартиру можуть обшукати за рішенням слідчого, таємно, ви навіть знати про це не будете», - зазначив він.

С.Власенко підкреслив, що новий КПК дозволяє ведення аудіо- та відеоконтролю місця. «Вони можуть негласно встановлювати у ваших квартирах, в офісах у вас, пробачте, в туалетах, пристрої аудіо- та відеоконтролю, тобто відеокамери», - сказав С.Власенко.

За його словами, захисник, за новим КПК, без дозволу і санкції слідчого «практично нічого не може робити, не бере участі у слідчих діях, а може лише бути присутнім під час їх проведення».

С.Власенко підкреслив, що захисник і адвокати «стають тотально залежними від органів адвокатського самоврядування». Тобто, наголосив він, «юридично ми з вами перебуваємо в режимі, коли влада юридично і законно може зробити з нами все що завгодно».