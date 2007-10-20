ОУН закликає націоналістів давати рішучу відсіч всім, хто посягне на святе

Організація Українських Націоналістів вимагає від правоохоронних органів України негайно вжити рішучих заходів з метою виявлення та покарання представників проросійської організації «Євразійський союз молоді», які осквернили Державний герб України, Державний прапор та знищили пам’ятну дошку на честь Конституції України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві ОУН.

“Оскільки зневажено символи держави, а згадана організація виступає за відновлення колишнього радянського союзу, то такі дії можна кваліфікувати як посягання територіальну цілісність та недоторканність України”, - вважають в ОУН.

Автори заяви також нагадують, що “у всіх країнах наруга над державними символами та посягання на незалежність країни вважається одним із найбільших злочинів”. “Чинне українське законодавство, зокрема статті 338 та 110 Кримінального кодексу України передбачають суворе покарання для злочинців: наруга над державними символами – арешт до шести місяців; та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк”, - зазначається в заяві.

Тому ОУН вимагає від правоохоронних органів України негайно знайти та покарати злочинців. “Будь-яке зволікання із затриманням та покаранням членів українофобської організації вважатимемо бездіяльністю, що означатиме фактичне пособництво злочинцям”, - наголошують автори заяви і закликають “українських націоналістів давати рішучу відсіч усім, хто посягнув на святе – українські національні символи та суверенність держави».