У Харкові до дня народження Тимошенко був феєрверк
У Харкові з нагоди дня народження Тимошенко відбувся феєрверк.
У Харкові біля Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» відбувся святковий феєрверк.
Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулась в рамках святкування дня народження екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
У ці хвилини кількасот прихильників екс-прем’єр-міністра продовжують мітинг біля лікарні.
Близько 30 народних депутатів перебувають у приміщенні лікарні. Як було сказано на мітингу, Олександр Турчинов намагатиметься зустрітися з Ю.Тимошенко, аби привітати її з днем народження і передати побажання від її прихильників. Разом із депутатами до лікарні зайшли захисники Ю.Тимошенко - Сергій Власенко та Андрій Кожем’якін.
Близько 20 противників Ю.Тимошенко намагаються завадити святкуванню, час від час скандуючи слова незгоди з настроєм прихильників Ю.Тимошенко.
Серед депутатів, які зайшли до лікарні, - Арсеній Яценюк, О.Турчинов, Олександра Кужель, Юрій Одарченко, Борис Тарасюк та інші.