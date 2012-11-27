Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби обласної організації ВО «Батьківщина» Юлія Германова, акція пройде в рамках заходів, які сьогодні проходитимуть біля лікарні «Укрзалізниці», де Ю.Тимошенко проходить курс лікування.

За словами Ю.Германової, на засудженого лідера української опозиції «чекає величезна кількість червоних і білих троянд», «здіймуться сотні повітряних куль». «У небо біля лікарні також як символ свободи буде випущено голубів», і це буде головне побажання засудженій Ю.Тимошенко в її день народження, сказала Ю.Германова.

За її словами, заходи розпочнуться о 14.00.

Прес-секретар повідомила також, що привітати іменинницю зі святом планують лідери опозиційних партій, народні депутати, а також прихильники з різних областей України.

Очікується, зокрема, участь у заходах голови Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка.

Лідери опозиції, «через вичерпання ліміту», не планували сьогодні зустріч з Ю.Тимошенко, зазначила Ю.Германова і припустила, що біля лікарні може пройти спонтанний мітинг.

Як стало відомо, сьогодні о 13.00 біля лікарні планується також «молодіжний флеш-моб». Це повідомлення SMS отримали представники преси. Відправник повідомлення не назвав організатора флеш-мобу, але Ю.Германова зазначила, що «це буде однозначно не наш захід».

Як зазначається в повідомленні на сайті Ю.Тимошенко, це вже другий день народження, який лідер опозиції проводить за гратами, «внаслідок сфабрикованого, незаконного переслідування, внаслідок цинічного бажання режиму позбутися свого головного політичного конкурента. Але навіть у в’язниці Ю.Тимошенко залишається вільною, сміливою та мужньою людиною. Залишається політичним лідером, заради якого на парламентських виборах понад п’ять мільйонів громадян прийшли на дільниці та підтримали виборчий список її партії "Батьківщина".

Як зазначається в повідомленні, «Ю.Тимошенко – незламна. Попри психологічний тиск через цілодобове відеоспостереження, щоденне порушення прав, катування та знущання тюремників, попри фізичний біль, викликаний хворобою. Як і раніше, вона є впливовим політиком, до якого у в'язницю приїздять перші особи іноземних держав, і лише потім їдуть на Банкову, щоб найперше вимагати її звільнення…».

Нагадаємо, 26 листопада в Римі, на фасаді однієї з будівель Капітолійського пагорбу, було вивішено портрет Ю.Тимошенко з написом «Свободу для Юлії Тимошенко» на знак солідарності та підтримки лідера опозиції України. Відповідне рішення одноголосно прийняла мерія міста Рим, зважаючи на політичну ситуацію та нещодавні парламентські вибори в Україні.

Раніше подібною увагою італійської столиці були відзначені лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, італійські судді, які загинули від рук мафії, Джованні Фальконе і Паоло Борселіно та інші. Під час заходу мер Риму Джанні Аліманно заявив про солідарність з Ю.Тимошенко та підкреслив, що «буде звертатися до мерів столиць країн Європейського Союзу з пропозицією підтримати цю ініціативу Риму».

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває покарання у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.