Тюремники кажуть, що ліки Луценку дають і мають на листках його підписи

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДПтСУ, наголосивши, що «ця інформаціє не відповідає дійсності».

«З метою об’єктивного інформування суспільства по суті даного питання Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що 8 листопада в умовах виправної колонії фахівцями МОЗ та ДПтС України було здійснено комісійний медичний огляд засудженого Ю.Луценка. Після проведення цього огляду лікарями було призначено медикаментозне лікування засудженого під наглядом медперсоналу виправної колонії, а також рекомендовано інструментальне та лабораторне дообстеження стану здоров’я Ю.Луценка по профілю гастроентерології, з можливою подальшою консультацією лікарів відповідного профілю. Рекомендоване медикаментозне лікування він отримує систематично, про що свідчать листки призначення та підписи на них самого Ю.Луценка про отримання медпрепаратів», - зазначає прес-служба ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко заявив, що у Менській колонії його свідомо доводять до інвалідності.

Як ідеться у заяві екс-міністра начальнику Менської виправної колонії № 91, після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він "так і не отримав протягом 20 днів жодної (!) пігулки з прописаних мені фахівцями МОЗ медпрепаратів". "Це свідчить про свідоме доведення мене до інвалідності, що є кричущим порушенням моралі та закону", - підкреслив екс-міністр.