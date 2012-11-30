Кравчук хоче біометричний паспорт під номером один

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, чи хотів би він бути серед перших громадян України, котрі отримають біометричний паспорт.

Л.Кравчук відповів: «Безумовно».

Він зазначив, що свого часу отримав паспорт громадянина України під номером один, і «буду щасливий, якщо отримаю біометричний паспорт під номером один».

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Він вважає, що запровадження біометричних паспортів є нормальною і необхідною умовою для існування України в світовому просторі.

«Я вважаю, що якщо ми хочемо дійсно мати права і подорожувати, візи відповідні мати, як це вимагає європейська спільнота, то ми маємо це робити», - сказав перший Президент України після здобуття нею незалежності у 1991 році.

«Інакше ми повинні тоді сидіти вдома», - додав Л.Кравчук.