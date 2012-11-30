Грицак лякає, що з літа в Євросоюз не пустять без біометричного паспорта

Про це у коментарі УНІАН сказав автор закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус», народний депутат від Партії регіонів Василь Грицак.

Він зазначив, що видані раніше закордонні паспорти, 10-річний термін дії яких ще не збіг, продовжать діяти до кінця цього терміну.

«Якщо з 1 червня 2013 року Євросоюз введе в’їзд в Шенгенську зону тільки за біометричними паспортами, це означає, що за старим паспортом з повним терміном дії навіть із шенгенською візою ви в Євросоюз не в’їдете», - наголосив водночас В.Грицак.

Крім того, відзначив він, якщо, наприклад, у 2012 році людині виповнилося 25 років і вона встигла вклеїти нову фотокартку у внутрішній паспорт громадянина України, то документ діятиме до 45 років.

У разі ж, якщо 25 років українцю виповнюється у 2013 році, то він повинен замінити свій паспорт вже на біометричний.

«Якщо вам виповнилося 45 років до 1 січня 2013 року – до кінця життя вам паспорт міняти не потрібно, той старий, який у вас є», - пояснив В. Грицак.

Новий термін дії біометричний паспортів, і внутрішнього, і закордонного, – 10 років, додав він.

За словами В.Грицака, з 2 грудня українці вже можуть подавати заяви-анкети на отримання біометричних паспортів. При цьому він запевнив, що українські підприємства можуть надрукувати необхідні бланки найвищого гатунку в обсязі 100 млн за півроку.

Також В.Грицак припустив, що Відділи віз та реєстрацій (ВВІР) будуть ліквідовані, адже видачею біометричних паспортів займатиметься Державна міграційна служба.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про введення електронних біометричних паспортів.

19 листопада Президент України Віктор Янукович повернув цей закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада ВР ухвалила закон про біометричні паспорти у новій редакції з пропозиціями Президента.

Законом, зокрема, передбачається упровадження електронних паспортів - документів з електронним носієм біометричної інформації для виїзду за кордон відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО).

Законом пропонується встановити, що паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації, причому видається він не пізніше, ніж за 30 календарних днів від дня оформлення заяви-анкети на його отримання. До електронного паспорта вноситься: назва держави, назва документа, прізвище і ім'я особи, стать, громадянство, дата народження, унікальний номер запису в реєстрі, номер документа, дата закінчення терміну дії документа, дата видачі документа, назва уповноваженого органа, що видав документ, місце народження, фотографія і підпис особи. У паспорт за письмовою заявою можуть бути внесені дані батьків або опікунів особи.

29 листопада Президент України підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус».