Будівництво нового корпусу Охматдиту йде за графіком

Це дає підстави говорити про те, що як пускові комплекси, так і лікувально - діагностичний корпус в цілому, будуть побудовані і оснащені відповідно за раніше обговореними термінами.



На даний момент, на будівельному майданчику із зведення нового корпусу клініки Охматдит працює близько 250 будівельників, це муляри, обробники, покрівельники, зварювальники, монтажники, інженери, малярі, плиточники.

Будівництво нового сучасного діагностичного комплексу НДСЛ Охматдит контролюється безпосередньо Прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Вже в поточному році завдяки сучасним технологіям вдалося вийти на дуже серйозні темпи будівництва корпусу, а це 2,5 поверхи будівлі на місяць. Вже розпочато роботи з монтажу інженерних комунікацій усередині будівлі.

Зокрема, станом на кінець листопада поточного року на будівництво об'єкта було витрачено 2738 тонн арматури, залито 20 118 тонн бетону. Виконано 3 260 м. кв. кладки внутрішніх перегородок, вироблено 822 м. куб. цегляної кладки і 387 м. куб. кладки з керамзитобетонних блоків.

Одночасно, якщо по більшості будівельних процесів роботи повністю відповідають графіку, то ряд процесів в сфері архітектурних рішень, пристрій конструктивних елементів будівлі (плити перекриття, колони, стіни) виконуються з випередженням запланованих термінів на 1 - 2 місяці.

Паралельно зі зведенням об'єкта, генеральним підрядчиком будівництва нового лікувально-діагностичного корпусу Охматдит ведеться просвітницька робота серед маленьких пацієнтів. Так, днями, компанія почала поширювати в Центрі дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку спеціально видану дитячу книжку, яка психологічно готує дітей до боротьби з недугою.

Зокрема, в барвистому виданні, створеному працею багатьох фахівців, маленьким пацієнтам пояснюється устрій організму людини і те, як він може боротися з хворобою.

Видана компанією «Укрпрофмед» книжка покликана пом'якшити стрес, який переживає дитина, яка опинилася в лікарні, знизити негативний вплив утомливих і не завжди приємних лікувальних процедур. І тим самим сприяти якнайшвидшому одужанню.

Довідка

Загальна площа нового лікувально-діагностичного корпусу складає близько 67 тисяч квадратних метрів. Вартість реалізації проекту - 1,8 млрд. грн. З них будівельно - монтажних робіт 619 млн. грн., обладнання, інженерії, меблів 927 млн. грн. При цьому до кінця 2012 року заплановано виконати обсяг робіт більш ніж на 0,5 млрд. грн.

При цьому близько 200 млн. грн. з кошторису проекту буде витрачено на купівлю важкого високотехнологічного медичного обладнання. У цьому переліку значаться лінійний прискорювач, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансний томограф, ОФЕКТ / КТ / ПЕТ, цифровий рентген-апарат та інше і в першу чергу, обладнання, яке необхідне для здачі першого пускового комплексу будівництва.