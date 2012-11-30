Шаповал запевняє, що сумління у ЦВК чисте
17:43, 30 листопада 2012Політика
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Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал вважає, що ЦВК під час виборчої кампанії-2012 зробила «все правильно».
Володимир Шаповал святкує 15-річчя ЦВК
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Шаповал заявив сьогодні на урочистому засіданні з нагоди 15-річчя створення ЦВК.
«Я думаю, що у нас немає підстав чогось соромитися, навряд чи треба пишатися, нехай інші за нас пишаються, але сумління наше чисте, і ми переконані, що все, що ми робили, ми робили правильно», - сказав В.Шаповал.
За його словами, які б не були попередні висновки цьогорічного виборчого процесу з боку міжнародних та національних експертів, колектив ЦВК – і співробітники апарату, і співробітники Служби розпорядника Державного реєстру виборців - «зробили максимум можливого для організації, підготовки та проведення виборів».
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