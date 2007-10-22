НАТО чекає від України офіційної заявки про членство

НАТО розгляне питання щодо приєднання України до плану дій про членства в альянсі тільки після надходження офіційної заявки.

Про це сьогодні сказав на спільній прес-конференції за підсумками засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи керівник відділу департаменту міжнародного секретаріату НАТО з питань безпекової політики і планування Георгіос КАТСІРДАКІС.

«Перш за все ми повинні почути це (бажання приєднатись до ПДЧ) офіційно на рівні ради НАТО, а потім альянс повинен винести рішення як завжди консенсусом», - сказав Г.КАТСІРДАКІС.

«Ми приймемо рішення тоді, коли надійде офіційне клопотання», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, виступаючи на засіданні Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи, закликав країни Європи підтримати прагнення України приєднатись до Плану дій щодо членства в НАТО.

«Я закликаю всіх європейських партнерів України сприяти і підтримати наш намір приєднатись до Плану дій щодо членства у Північноатлантичному блоці», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив сподівання, що ця позиція буде підтримана на саміті Альянсу в Бухаресті, який заплановано на квітень наступного року. Президент підкреслив, що Україна підтверджує і чітко фіксує свій курс на членство у Європейському Союзі і НАТО