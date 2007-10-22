ВАСУ не зглянувся на прохання помаранчевих

Вищий адміністративний суд України не задовольнив клопотання представників блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”, які просили скасувати заборону на офіційне оприлюднення результатів дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухвалі суду, зокрема, зазначається, в що в разі задоволення клопотання, не можливо буде захистити права та інтереси позивачів.

Як повідомляв УНІАН, представники блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” звернулися з клопотанням до Вищого адміністративного суду України скасувати заборону на офіційне оприлюднення результатів дострокових парламентських виборів в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

На думку блоку, розгляд позову п’яти політичних партій до ЦВК не може вплинути на результати виборів, навіть в разі визнання протиправними дій ЦВК, протокол про результати виборів не може бути скасований.