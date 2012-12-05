Янукович говорив з Путіним і Бердимухамедовим про газ

Президент України Віктор Янукович обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним і Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим питання, пов’язані зі зниженням ціни на газ для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи обговорювалось сьогодні під час зустрічі з Президентами Росії і Туркменістану питання здешевлення транзиту газу, відновлення закупівель Україною туркменського газу й питання тарифів на газ у зв’язку з функціонуванням зони вільної торгівлі в рамках СНД.

«Всі ці питання стоять на порядку денному, вони не стоять на місці. Безумовно, ми обговорювали і ці питання, є перспектива вирішення цих проблем, треба працювати», - сказав він.

В.Янукович наголосив, що для вирішення подібних питань необхідні такі контакти, які відбувались сьогодні в Ашгабаті.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.Янукович сьогодні в Ашгабаті взяв участь у засіданні Ради голів держав Співдружності Незалежних Держав.

Також він провів двосторонні зустрічі з В.Путіним, Г.Бердимухамедовим і Президентом Білорусі Олександром Лукашенком.