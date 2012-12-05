Європейські чиновники втратили на платоспроможності
21:21, 05 грудня 2012Політика
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Купівельна спроможність європейських чиновників за підсумками 2012 року зменшиться на 1,1%.
Єврочиновники стали менш платоспроможними
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, нове зниження відображає основні тенденції із зарплатами чиновників у восьми країнах-членах ЄС – Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах. Іспанії, Бельгії та Люксембурга - на які припадає 76% усього ВВП Євросоюзу.
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У прес-службі зазначили, що в 2011 році купівельна спроможність європейських чиновників також скоротилася на 3,6%, а за період з 2004 по 2011 рік - на 7,6%.
Зарплати, зокрема, чиновників Єврокомісії становлять від 2 до 16 тис. євро на місяць без урахування доплат.
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