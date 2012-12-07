Дубневич заявив, що його підпис під підтримкою Калетніка - фальшивка

Про цей йдеться в його офіційний заяві на ім'я членів підготовчої групи, яку оприлюднила "Українська правда".

"Офіційно заявляю про те, що я не підписував жодного документу, в тому числі і письмової пропозиції на підтримку Калетніка Григорія у якості представника у Підготовчій депутатській групі...", - йдеться в заяві.

Дубневич заявив, що не підписував документів на підтримку жодного з новообраних депутатів для делегації у склад депутатської групи.

Як відомо, Борис Тарасюк у п'ятницю оприлюднив документи, які йому надали у Апараті Верховної ради, де є перелік депутатів, які начебто підтримали кандидатури Калетніка і Давида Жванії для делегації у склад Підготовчої депутатської групи.

Тарасюк заявив, що не має сумніву в тому, що підписи депутатів сфальсифікували.