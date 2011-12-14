Луценка привітали з днем народження сюрпризом у центрі Києва (фото)
13:17, 14 грудня 2011Політика
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Задіяні міліціонери
Друзі Юрія Луценка розвісили у центрі Києва великий банер з його зображенням і написом "Борітеся - поборете".
Як повідомляє журналіст Мустафа Найем у своєму Facebook, банер розміром 8х15м вивісили на мосту над вулицею Інститутською між Жовтневим палацом і Глобусом.
"Банер з портретом Юрія Луценка тримають майори і полковники МВС в уніформі", - зазначив він.
Фото банера у своєму Facebook також розмістив депутат Володимир Ар’єв з заголовком "З днем народження, Юрко!"
Як відомо, у середу колишньому голові МВС виповнюється 47 років.
Друзям і колегам Луценка не дозволили цього дня відвідати його у СІЗО, однак вони повідомили, що готують йому "сюрприз".
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