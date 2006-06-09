Ющенко: Візит Буша до України скасовано

Візит Президента США Джорджа БУША до України скасовано через несформованість органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час відвідування п’ятого Міжнародного авіакосмічного салону «АвіаСвіт-XXI», що проходить у Гостомелі Київської області.

«При організації будь-якого візиту кожна сторона виходить з того, що в країні повинен бути працюючий парламент, сформований уряд, тому що підготовка будь-якого візиту – це колосальна робота структур уряду на рівні міністрів, на рівні прем’єр-міністра», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Якщо ми говоримо про успішний візит чи то Президента Росії, чи Президента США, чи будь-якого Президента, безумовно, ми повинні говорити про те, що ми повинні мати працюючий парламент, працюючий уряд», - додав Президент. Він підкреслив, що відміна візиту Дж.БУША в Україну не є примхою якоїсь сторони.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що конкретної дати візиту не було встановлено. «Вона (дата) пророблялась як з російською стороною, так і з американською стороною, і проробляється до цього часу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що на ці питання треба зважати.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Дж.БУШ відмовився від планів відвідати Україну наприкінці червня, і натомість поїде до Угорщини.

За словами прес-секретаря Білого дому Тоні СНОУ, «Президент обов`язково відвідає Київ. Ми тільки відстрочили цей візит, і напередодні відвідаємо Будапешт. Зараз не найбільш вдалий час для поїздки в Україну. Ми постараємося знайти кращий час».