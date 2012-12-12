Звягільський дав старт роботі нової ВР
12:17, 12 грудня 2012Політика
796 0
Перше засідання першої сесії Верховної Ради VІІ скликання розпочалося.
Юхим Звягільський - найстарший депутат у парламенті
Як передає кореспондент УНІАН, про відкриття засідання повідомив найстарший депутат парламенту, як це передбачено Конституцією України, Юхим Звягільський з трибуни ВР.
Після цього прозвучав Гімн України.
Народні депутати України із фракції «Свобода» після того, як прозвучав Гімн, дружно вигукнули: «Слава Україні!». У відповідь прозвучало: «Героям слава!».
Під час реєстрації на табло висвітилося, що у залі присутні 394 народних депутатів, а після перереєстрації картками - 431.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter