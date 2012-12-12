Звягільський дав старт роботі нової ВР

12:17, 12 грудня 2012
Політика
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Перше засідання першої сесії Верховної Ради VІІ скликання розпочалося.

Юхим Звягильский

Як передає кореспондент УНІАН, про відкриття засідання повідомив найстарший депутат парламенту, як це передбачено Конституцією України, Юхим Звягільський з трибуни ВР.

Після цього прозвучав Гімн України.

Народні депутати України із фракції «Свобода» після того, як прозвучав Гімн, дружно вигукнули: «Слава Україні!». У відповідь прозвучало: «Героям слава!».

Під час реєстрації на табло висвітилося, що у залі присутні 394 народних депутатів, а після перереєстрації картками - 431.

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