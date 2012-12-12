Вечірнім засіданням у ВР командуватиме Єфремов
12:46, 12 грудня 2012Політика
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На вечірньому засіданні ВР головуватиме Єфремов.
Олександр Єфремов буде поки головувати
Член тимчасової президії Верховної Ради, народний депутат Олександр Єфремов головуватиме на вечірньому засіданні ВР.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова підготовчої групи з організації роботи ВР Володимир Литвин на засіданні парламенту.
Він зазначив, що О.Єфремов головуватиме першим як представник Партії регіонів, котра набрала найбільше голосів під час парламентських виборів.
Вечірнє засідання ВР розпочнеться о 16.00.
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