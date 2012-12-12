Вечірнім засіданням у ВР командуватиме Єфремов

Член тимчасової президії Верховної Ради, народний депутат Олександр Єфремов головуватиме на вечірньому засіданні ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова підготовчої групи з організації роботи ВР Володимир Литвин на засіданні парламенту.

Він зазначив, що О.Єфремов головуватиме першим як представник Партії регіонів, котра набрала найбільше голосів під час парламентських виборів.

Вечірнє засідання ВР розпочнеться о 16.00.