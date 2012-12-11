Єфремов далі керуватиме фракцією ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам обраний народний депутат від ПР Володимир Олійник. (О.Єфремов також очолював фракцію Партії регіонів у Верховній Раді 6 скликання – УНІАН).

Водночас він зазначив, що поки фракція не визначалася із заступниками голови фракції.

В.Олійник також сказав, що не виключено, що у фракції будуть створені групи, до складу яких входитимуть десь по 35 народних депутатів.

Разом з тим В.Олійник не зміг сказати, скільки зараз у фракції ПР нараховується народних депутатів. За його словами, декілька днів тому було 223 народних депутата.