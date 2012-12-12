Яценюк пообіцяв не дати Раді обрати прем’єр-міністра сьогодні

Опозиція заявляє, що не дасть Верховній Раді голосувати за призначення прем’єр-міністра до формування парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні з трибуни ВР лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що будь-які голосування у парламенті мають відбуватися персонально, і тому необхідно протестувати систему голосування. А.Яценюк зауважив, що у Верховній Раді має бути сформована лічильна комісія, яка, власне, і має провести технічну інспекцію системи «Рада».

«Зрозуміло, що на це піде багато часу, і тому абсолютно зрозуміло, що протягом сьогоднішнього дня нам навряд чи вдасться отримати звіт лічильної комісії щодо системи», - сказав він.

А.Яценюк нагадав, що згідно з регламентом Верховної Ради, пленарне засідання має завершитися не пізніше 18.15, оскільки не було ухвалено рішення про його продовження.

Крім того, наголосив він, «голосування за прем’єр-міністра можливе лише в тому випадку, коли буде виконаний закон про Кабінет міністрів та регламент».

«Після сформування комітетів і проходження кандидатури прем’єр-міністра через всі комітети парламент має право розглядати це питання. Неконституційного голосування прем’єра не буде», - підкреслив А.Яценюк.