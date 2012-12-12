До лічильної комісії ВР обрали 21 народного депутата

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленим рішенням, від фракції Партії регіонів до Лічильної комісії обрано Володимира Демидка, Олега Зарубінського, Віталія Калюжного, Володимира Наконечного, Володимира Олійника, Андрія Пінчука, Станіслава Скубашевського, Олександра Стояна, Ярослава Сухого, Михайла Чечетова. Від фракції «Батьківщина» обрано Геннадія Зубка, Олега Канівця, Олександру Кужель, Ірину Купрійчук, Андрія Павловського. Від партії «УДАР» обрано Ярослава Гінку, Віталія Чугуннікова. Від «Свободи» - Олега Гелевея та Ігоря Швайку.

Від КПУ до Лічильної комісії обрано Сергія Гордієнка та Олександра Зубчевського.